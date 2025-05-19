СМИ сообщили о серии похищений владельцев криптовалютных кошельков и фирм

Десятки случаев нападений и похищений владельцев криптовалютных кошельков и компаний произошли в мире. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Как пишет СМИ, преступники нападают на инвесторов, руководителей криптофирм, членов их семей. Так, во Франции неизвестные попытались похитить дочь руководителя криптобиржи Paymium. В то же время соучредителя ресурса Ledger Дэвида Балланда похитили, потребовав от других соучредителей выкуп в размере 10 млн евро.

По данным Wall Street Journal, от злоумышленников пострадали блогеры и инвесторы из США, Франции, Австралии.

Ранее в МВД России предупредили, что мошенники стали похищать средства граждан, убеждая перевести деньги в криптовалюту, отмечает РЕН ТВ.

