Умерла звезда сериала «Моя прекрасная няня» Ольга Блок-Миримская
Актриса, народная артистка России Ольга Блок-Миримская умерла в возрасте 70 лет. Об этом сообщается на портале «Кино-театр.ру».
Отмечается, что артистка скончалась 18 мая. Причина смерти не уточняется.
Ольга Блок-Миримская родилась в 1954 году, училась на режиссерско-театральном отделении Крымского училища культуры и в 1975-1982 годах служила в Крымском театре драмы и музыкальной комедии. Позже актриса окончила ГИТИС и в 1990 году присоединилась к труппе Театра под руководством Олега Табакова.
Блок-Миримская сыграла десятки ролей в театре и кино, в числе ее работ фильмы «Слепая птица», «Богиня. Как я полюбила», «Дом солнца», сериалы «Апостол », «На углу у Патриарших», «Моя прекрасная няня».
Ранее на 67-м году жизни погибла в ДТП актриса Елена Земляникина, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Польше Тшасковский и Навроцкий вышли во второй тур выборов президента
- Участникам СВО захотели снизить пенсионный возраст и списать часть ипотеки
- Нагасаки позовет Россию на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки
- Росстат: Цены на алкоголь выросли на 15% за год
- Рособрнадзор отказался отменять ЕГЭ для выпускников, не планирующих идти в вузы
- Главы Италии, Британии, ФРГ и Франции обсудили с Трампом Украину
- Умерла звезда сериала «Моя прекрасная няня» Ольга Блок-Миримская
- На Ставрополье задержали подростков, готовивших террористические преступления
- Россиянам назвали профессии с зарплатой свыше 300 тысяч рублей
- СМИ сообщили о серии похищений владельцев криптовалютных кошельков и фирм
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru