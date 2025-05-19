Умерла звезда сериала «Моя прекрасная няня» Ольга Блок-Миримская

Актриса, народная артистка России Ольга Блок-Миримская умерла в возрасте 70 лет. Об этом сообщается на портале «Кино-театр.ру».

Отмечается, что артистка скончалась 18 мая. Причина смерти не уточняется.

Ольга Блок-Миримская родилась в 1954 году, училась на режиссерско-театральном отделении Крымского училища культуры и в 1975-1982 годах служила в Крымском театре драмы и музыкальной комедии. Позже актриса окончила ГИТИС и в 1990 году присоединилась к труппе Театра под руководством Олега Табакова.

Блок-Миримская сыграла десятки ролей в театре и кино, в числе ее работ фильмы «Слепая птица», «Богиня. Как я полюбила», «Дом солнца», сериалы «Апостол », «На углу у Патриарших», «Моя прекрасная няня».

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