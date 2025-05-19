Умерла актриса из фильма «Выше радуги» Татьяна Басова

Эстонская актриса и балерина Татьяна Басова умерла в возрасте 64 лет. Об этом сообщает таблоид Ohtuleht со ссылкой на дочь артистки.

По данным СМИ, Басова скончалась из-за многочисленных проблем со здоровьем.

Татьяна Басова родилась в 1960 году. С 1978-го артистка работала в труппе театра «Эстония», в 1990-е - в балете Nordstar. Басова была известна по роли Сирены в советском фильме «Выше радуги».

Ранее на 85-м году жизни умерла актриса Светлана Харлап, озвучившая Хрюшу, Степашку и Каркушу в программе «Спокойной ночи, малыши», напоминает РЕН ТВ.

