Умерла актриса из фильма «Выше радуги» Татьяна Басова
19 мая 202509:28
Эстонская актриса и балерина Татьяна Басова умерла в возрасте 64 лет. Об этом сообщает таблоид Ohtuleht со ссылкой на дочь артистки.
По данным СМИ, Басова скончалась из-за многочисленных проблем со здоровьем.
Татьяна Басова родилась в 1960 году. С 1978-го артистка работала в труппе театра «Эстония», в 1990-е - в балете Nordstar. Басова была известна по роли Сирены в советском фильме «Выше радуги».
Ранее на 85-м году жизни умерла актриса Светлана Харлап, озвучившая Хрюшу, Степашку и Каркушу в программе «Спокойной ночи, малыши», напоминает РЕН ТВ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru