Володин призвал чиновников отказаться от отдыха за границей

Российским чиновникам из министерств следует отказаться от отдыха за границей. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Хинштейн заявил, что курских чиновников обяжут уведомлять о выездах за рубеж

В ходе пленарного заседания он напомнил, что ранее отдыхать за рубежом перестали депутаты и чиновникам необходимо поступить аналогичным образом.

«Хотелось бы, чтобы тут представители правительства занимали более жёсткую позицию, поддерживая специальную военную операцию», - добавил Володин.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что при получении повестки постоянно проживающий за границей гражданин РФ может взять отпуск и вернуться в страну для явки в военкомат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
