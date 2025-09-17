Володин призвал чиновников отказаться от отдыха за границей
Российским чиновникам из министерств следует отказаться от отдыха за границей. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В ходе пленарного заседания он напомнил, что ранее отдыхать за рубежом перестали депутаты и чиновникам необходимо поступить аналогичным образом.
«Хотелось бы, чтобы тут представители правительства занимали более жёсткую позицию, поддерживая специальную военную операцию», - добавил Володин.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что при получении повестки постоянно проживающий за границей гражданин РФ может взять отпуск и вернуться в страну для явки в военкомат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
