Володин предложил закрывать учреждения за дискриминацию военных
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил о необходимости прекращать деятельность организаций и учреждений за так называемую «дискриминацию военнослужащих».
Эту тему он поднял, выступая на первом пленарное заседании осенней сессии нижней палаты парламента. Спикер привёл в качестве примера случай, когда в Москве военнослужащего в форме ВКС не пустили в ресторан, где отмечала день рождения его мать. Как рассказал Володин, сотрудники заведения попросили военного пробраться на торжество через кусты, чтобы «не распугивать посетителей».
По мнению Володина, такое не должно происходить, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Спикер призвал сделать всё возможное для поддержки военнослужащих и их семей, а также реагировать соответствующим образом на подобные случаи, которые, по его словам, «недопустимы».
При этом Володин не пояснил, как следует относиться к дресс-коду, соблюдения которого требуют некоторые заведения, в частности, рестораны.
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