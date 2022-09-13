Володин предложил закрывать учреждения за дискриминацию военных

По мнению Володина, такое не должно происходить, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Спикер призвал сделать всё возможное для поддержки военнослужащих и их семей, а также реагировать соответствующим образом на подобные случаи, которые, по его словам, «недопустимы».

При этом Володин не пояснил, как следует относиться к дресс-коду, соблюдения которого требуют некоторые заведения, в частности, рестораны.

