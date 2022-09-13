Володин предложил закрывать учреждения за дискриминацию военных

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил о необходимости прекращать деятельность организаций и учреждений за так называемую «дискриминацию военнослужащих».

Эту тему он поднял, выступая на первом пленарное заседании осенней сессии нижней палаты парламента. Спикер привёл в качестве примера случай, когда в Москве военнослужащего в форме ВКС не пустили в ресторан, где отмечала день рождения его мать. Как рассказал Володин, сотрудники заведения попросили военного пробраться на торжество через кусты, чтобы «не распугивать посетителей».

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По мнению Володина, такое не должно происходить, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Спикер призвал сделать всё возможное для поддержки военнослужащих и их семей, а также реагировать соответствующим образом на подобные случаи, которые, по его словам, «недопустимы».

При этом Володин не пояснил, как следует относиться к дресс-коду, соблюдения которого требуют некоторые заведения, в частности, рестораны.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВоенныеДискриминацияВячеслав Володин
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