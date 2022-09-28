Володин предложил передать брошенные на границе автомобили семьям участников спецоперации
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил передать транспортные средства, брошенные на границе покинувшими страну гражданами, семьям участников СВО на Украине. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания.
«Вот у нас составляют списки всех тех, кто сейчас на выезд. Вы думаете, вот они выезжают, и никто не видит, кто поехал, зачем поехал. Сейчас уже машины бросают. Тоже надо подумать. Кому отдать. Может быть, семьям тех ребят, которые поехали (на спецоперацию), это будет правильно. А дальше пускай пешком, и это тоже наука. Либо на велосипедах, которые, как говорят, стоят уже как машины. При пересечении границ. Вот и вырабатывайте эти предложения», — приводит слова Володина РИА Новости.
Ранее североосетинское МВД сообщило, что на границе с Грузией скопилось не менее 5,5 тысяч автомобилей. По итогам оперативного совещания с участием руководителей погрануправления и таможни власти республики разрешили гражданам пеший переход через границу. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
На фоне частичной мобилизации экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков заявил в пресс-центре НСН, что призыв снижает риски применения Россией ядерного оружия. По его словам, «народ воевать готов», а явка в военкоматы составила 80 процентов. Стрелков назвал процент немотивированных призывников минимальным.
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