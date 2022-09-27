Эмигрирующим в Казахстан россиянам начали вручать повестки на границе

Подлежащим призыву россиянам, уезжающим в Казахстан, стали вручать повестки на границе. Об этом сообщило правительство Челябинской области.

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Источники сообщили, что у сотрудников погранконтроля имеются списки граждан, подлежащих мобилизации. «Если человек из списка прибывает на границу, его задерживают до прибытия сотрудника близлежащего военкомата, независимо от того, из какого города приехал человек», — сообщили сотрудники пресс-службы.

По словам сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области, на КПП наблюдаются очереди из россиян, желающих отправиться за рубеж. «В целом ситуация далека от того, как ее пытаются представить общественности. Люди в порядке очереди пересекают границу, у всех разные цели поездки. Никаких ограничений нет», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что повестки о призыве вручают россиянам на границе с Грузией. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГраницаКазахстанРоссияМобилизация
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