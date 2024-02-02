Володин предложил отозвать проект о повышении возраста призыва до 50 лет для получивших гражданство

Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал законопроект об увеличении призывного возраста до 50 лет для мужчин с приобретенным гражданством. Спикер парламента считает, что этот «вопрос не проработан». Он также сказал, что авторам проекта будет предложено отозвать документ.

Володин добавил, что подобные инициативы стоит «всесторонне обсуждать» перед внесением их в «публичную плоскость», передает РИА Новости.