Володин предложил отозвать проект о повышении возраста призыва до 50 лет для получивших гражданство
Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал законопроект об увеличении призывного возраста до 50 лет для мужчин с приобретенным гражданством. Спикер парламента считает, что этот «вопрос не проработан». Он также сказал, что авторам проекта будет предложено отозвать документ.
Володин добавил, что подобные инициативы стоит «всесторонне обсуждать» перед внесением их в «публичную плоскость», передает РИА Новости.
Законопроект внесли в Госдуму 1 февраля депутаты Алексей Журавлев (ЛДПР), Александр Бородай и Михаил Шеремет («Единая Россия»). Они пояснили необходимость законодательной инициативы тем, что уроженцы иностранных государств, ставшие гражданами РФ, уклоняются от постановки на воинский учет или дожидаются достижения предельного призывного возраста (30 лет) и только после этого приобретают паспорт РФ.
Ранее Госдума отклонила законопроект о расширении перечня преступлений, за совершение которых лишают приобретенного российского гражданства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru