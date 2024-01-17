Госдума отклонила новый законопроект о прекращении гражданства России
17 января 202416:18
Госдума отклонила законопроект о расширении перечня преступлений, за совершение которых лишают приобретенного российского гражданства. Об этом сообщает РИА Новости.
Законопроект подразумевал расширение преступлений против жизни и здоровья, а также против половой неприкосновенности и свободы личности.
В частности, перечень преступлений предлагалось расширить статьями 105, 111, 112, 117.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru