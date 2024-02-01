Депутата отчитали за джинсы во время заседания Госдумы
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сделала замечание депутату Владимиру Плякину за выступление с трибуны в джинсах во время пленарного заседания, пишет Агентство городских новостей «Москва».
«Вы меня извините, это что-то новое вообще в парламентской этике», – сказала Яровая.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал коллегу и с иронией предложил депутатам выступать с дивана.
Ранее стало известно, что московский секонд-хенд засудили за продажу джинсов Levi's, отмечает RT. Отмечается, что соответствующее решение было принято Арбитражным судом Москвы, удовлетворившим иск правообладателя товарных знаков Levi's, который не передавал ответчику право на его использование.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru