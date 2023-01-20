Володин предложил обсудить меры для защиты школьников от курения вейпов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить возможные меры для защиты детей от курения вейпов.

Роспотребнадзор поддержал инициативу по запрету продажи вейпов в России

Ранее председатель нижней палаты парламента поручил профильным думским комитетам внести предложения относительно возможного запрета вейпов, напоминает Ura.ru.

Как отметил Володин, от родителей и учителей поступает много обращений из-за использования подобных устройств школьниками.

«Они переживают: это наносит вред детям. Предлагаю обсудить возможные меры, которые необходимо принять, чтобы уберечь детей от пагубной привычки и защитить их здоровье», — написал спикер Госдумы в своем Telegram-канале.

Володин запустил опрос, в котором предложил пользователям высказать свое мнение о необходимости ужесточить ответственность за продажу вейпов несовершеннолетним. Инициативу поддержали 28% подписчиков, при этом 68% проголосовали за полный запрет продажи вейпов, еще 4% выбрали вариант «все равно».

Ранее Роспотребнадзор положительно оценил инициативу о запрете вейпов на законодательном уровне, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ВейпыНесовершеннолетниеГосдумаВячеслав Володин
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