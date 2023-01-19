Роспотребнадзор поддержал инициативу по запрету продажи вейпов в России

В Роспотребнадзоре поддержали инициативу председателя Государственной Думы Вячеслава Володина запретить продажу вейпов в России, сообщает РИА Новости.

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«Роспотребнадзор концептуально поддерживает любые законодательные инициативы, направленные на сохранение здоровья взрослого и подрастающего поколения», — заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил думским комитетам внести предложения по возможному запрету вейпов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Сергеев
ТЕГИ:ЗапретВячеслав ВолодинВейпыРоспотребнадзор
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