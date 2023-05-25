Володин предложил обеспечить льготное поступление участников спецоперации в вузы
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил премьер-министру Михаилу Мишустину законодательно обеспечить льготное поступление участников специальной военной операции в вузы. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
«Вячеслав Володин обратился ... с предложением законодательно обеспечить льготное поступление в вузы участникам СВО, а также прием без экзаменов в медицинские вузы детям врачей, погибших от ковида», — отмечается в сообщении.
Спикер Госдумы направил соответствующее обращение по итогам обсуждения депутатами доклада о деятельности уполномоченного по правам человека за прошлый год. Профильным думским комитетам поручено принять активное участие в работе.
Между тем Минобрнауки рекомендовало вузам снизить стоимость обучения для участников СВО, их детей, а также предоставить материальную помощь этим категориям студентов, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru