Володин предложил обеспечить льготное поступление участников спецоперации в вузы

«Вячеслав Володин обратился ... с предложением законодательно обеспечить льготное поступление в вузы участникам СВО, а также прием без экзаменов в медицинские вузы детям врачей, погибших от ковида», — отмечается в сообщении.

Спикер Госдумы направил соответствующее обращение по итогам обсуждения депутатами доклада о деятельности уполномоченного по правам человека за прошлый год. Профильным думским комитетам поручено принять активное участие в работе.

Между тем Минобрнауки рекомендовало вузам снизить стоимость обучения для участников СВО, их детей, а также предоставить материальную помощь этим категориям студентов, напоминает RT.

