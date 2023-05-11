В Госдуму внесли проект о льготном приеме в вузы участников спецоперации

В пояснительной записке отмечается, что граждан предлагается зачислять в образовательное учреждение после успешного собеседования в течение трех лет, которые следуют за годом демобилизации или увольнения со службы.

При этом определять список специальностей или направления подготовки будет российское правительство, говорится в документе.