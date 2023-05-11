В Госдуму внесли проект о льготном приеме в вузы участников спецоперации

Глава думского комитета по вопросам семьи Нина Останина внесла законопроект о о праве зачисления участников спецоперации в вузы без экзаменов, следует из данных размещенного в электронной базе Госдумы документа.

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В пояснительной записке отмечается, что граждан предлагается зачислять в образовательное учреждение после успешного собеседования в течение трех лет, которые следуют за годом демобилизации или увольнения со службы.

При этом определять список специальностей или направления подготовки будет российское правительство, говорится в документе.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ГосдумаЗаконопроект

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