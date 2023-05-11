В Госдуму внесли проект о льготном приеме в вузы участников спецоперации
11 мая 202317:04
Глава думского комитета по вопросам семьи Нина Останина внесла законопроект о о праве зачисления участников спецоперации в вузы без экзаменов, следует из данных размещенного в электронной базе Госдумы документа.
В пояснительной записке отмечается, что граждан предлагается зачислять в образовательное учреждение после успешного собеседования в течение трех лет, которые следуют за годом демобилизации или увольнения со службы.
При этом определять список специальностей или направления подготовки будет российское правительство, говорится в документе.
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11 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru