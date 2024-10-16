Володин предложил исключить профессии врачей и учителей для получения ВНЖ
Такие направления, как здравоохранение и образование следует исключить из списка специальностей, позволяющих иностранцам получить в России вид на жительство (ВНЖ). Об этом на пленарном заседании заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По его мнению, качественных специалистов необходимо готовить в России, параллельно создавая условия для работы и жизни врачей и учителей.
Он указал, что вместо того, чтобы разобраться, почему в больницы возвращаются работать только 34% выпускников, Минздрав «подаёт заявку, для того чтобы мигранты ехали работать врачами и медсестрами».
«Министерство просвещения будет свою заявку подавать, чтобы мигранты шли учителями работать. Мы с вами постоянно говорим и слышим, что нет знания русского языка, нет знания глубины предмета», — заключил Володин.
Ранее депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, согласно которому организация незаконной миграции будет считаться особо тяжким преступлением, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru