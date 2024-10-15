«Цены вырастут»: Названы последствия запрета на работу в такси для мигрантов

«Дефицит водителей может спровоцировать рост зарплат, уже в июле 2024 трудовые мигранты зарабатывали на водительских должностях до 136 тысяч рублей из-за острого дефицита кадров. Спрос на поездки в такси с начала 2024 года вырос на 20%», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Кладова, есть риск, что после полного запрета на работу в такси для мигрантов стоимость поездок повысится и значительная часть населения не сможет себе позволить подобную услугу.

Ранее сообщалось, что средний чек поездки на такси в России в сентябре 2024 года составил 598 рублей, что на 12% больше, чем в 2023 году, напоминает «Радиоточка НСН».

