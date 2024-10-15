«Цены вырастут»: Названы последствия запрета на работу в такси для мигрантов
Регионы России активно вводят запрет на работу мигрантов в такси, однако дефицит водителей общественного транспорта в стране уже достиг 30%, заявил эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов.
«Дефицит водителей может спровоцировать рост зарплат, уже в июле 2024 трудовые мигранты зарабатывали на водительских должностях до 136 тысяч рублей из-за острого дефицита кадров. Спрос на поездки в такси с начала 2024 года вырос на 20%», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».
По словам Кладова, есть риск, что после полного запрета на работу в такси для мигрантов стоимость поездок повысится и значительная часть населения не сможет себе позволить подобную услугу.
Ранее сообщалось, что средний чек поездки на такси в России в сентябре 2024 года составил 598 рублей, что на 12% больше, чем в 2023 году, напоминает «Радиоточка НСН».
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