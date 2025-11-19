Володин: Повышать пенсионный возраст в РФ не планируется
19 ноября 202516:29
Власти России не собираются повышать возраст выхода на пенсию. Как пишет RT, об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, речь идёт о выгодах продолжения работы при достижении пенсионного возраста.
«Взяли, перефразировали... вырвут что-то из контекста, а потом объясняйся», - заключил он.
Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что в настоящее время никаких предпосылок для повышения пенсионного возраста не существует, сообщает «Свободная пресса».
