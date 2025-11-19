Муртазин объяснил, что за посторонние голоса слышат звонящие из Европы в РФ
Посторонние голоса, которые слышат звонящие из Европы в РФ, могут быть антиспамом от операторов. Об этом сайту aif.ru заявил IT-эксперт Эльдар Муртазин.
По его словам, посторонние голоса на линии при звонке из Финляндии в Россию, о которых сообщила телерадиокомпания Yle, могут быть «автоответчиком, который пытается узнать, кто звонит».
«Антифрод-системы у опреаторов действуют с конца 2022 года. Это автоматические роботы, которые притворяются людьми с 2024 года», – указал он.
Эксперт добавил, что зарубежные звонки очень часто маркируются как потенциально мошеннические, так как из-за границы действительно поступает много звонков от аферистов.
Ранее Муртазин заявил «Радиоточке НСН», что все крупные технологические компании автоматически подслушивают клиентов.
