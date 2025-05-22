Володин потребовал ввести уголовную ответственность за продажу энергетиков детям
Госдума будет добиваться уголовной ответственности за продажу энергетиков несовершеннолетним. Об этом заявил ее председатель Вячеслав Володин.
На данный момент в России действует административное наказание за это правонарушение. Депутаты согласовали его повышение для обычных граждан до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 500 тысяч рублей. С 1 марта 2025 года продажа безалкогольных энергетических напитков и зажигалок несовершеннолетним стала незаконной.
По мнению Володина, такие товары наносят непоправимый вред здоровью подростков. Они увеличивают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. По его словам, некоторых детей доставляли в больницы в предынсультном состоянии из-за энергетиков.
Ранее в рекламу энергетиков предложили включить информацию об их вреде, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru