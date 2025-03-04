Госдума одобрила в первом чтении штрафы за продажу детям энергетиков
Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, предусматривающий наказание за продажу детям безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических.
Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, документ вносит поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Они предусматривают штраф для граждан в размере до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - до 200 тысяч рублей, для юридических лиц - до 500 тысяч рублей.
«Вред таких напитков доказан врачами», — подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее в России начал действовать закон, запрещающий продажу детям до 18 лет безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, сообщает RT. Положение о штрафах будет дополнением к нему.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru