Госдума одобрила в первом чтении штрафы за продажу детям энергетиков

Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, документ вносит поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Они предусматривают штраф для граждан в размере до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - до 200 тысяч рублей, для юридических лиц - до 500 тысяч рублей.

«Вред таких напитков доказан врачами», — подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее в России начал действовать закон, запрещающий продажу детям до 18 лет безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, сообщает RT. Положение о штрафах будет дополнением к нему.

