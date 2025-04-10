В рекламу энергетиков предложили включить информацию об их вреде

В Госдуму на рассмотрение внесли законопроект, который обязывает сопровождать рекламу безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, информацией о вреде их чрезмерного потребления.

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Авторами документа, который размещен в думской электронной базе, являются депутаты разных фракций, а также вице-спикеры Александр Жуков, Ирина Яровая, Анна Кузнецова и Владислав Даванков.

В пояснительной записке к законопроекту говорится о ряде научных публикаций, которые подтверждают вред, который наносит организму потребление высоких доз безалкогольных тонизирующих напитков.

Также авторы документа предложили ввести ответсвенность за отсутсвие предупреждения в рекламе.

Ранее депутаты от ЛДПР предложили ввести уголовное наказание за повторную продажу детям энергетических напитков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Мальгавко
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