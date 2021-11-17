Володин потребовал приходить на заседания Госдумы РФ с QR-кодом

Он напомнил, что ранее кабмин внёс в нижнюю палату законопроекты о вводе QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Политик отметил, что в таком случае «начинать надо с себя».

Володин призвал аппарат Госдумы принять «соответствующие решения в рамках пропускной системы, чтобы был QR-код на вход в Госдуму».

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что вопрос введения QR-кодов для учителей и сотрудников школ для посещения учебных заведений в настоящее время не обсуждается, сообщает RT.