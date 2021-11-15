Первое чтение законопроектов о QR-кодах в Госдуме намечено на декабрь

Первое чтение законопроектов о новых правилах использования QR-кодов запланировано на середину декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в аппарате Госдумы.

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Правительство направило законопроекты в Госдуму ещё 12 ноября. В то же время вице-спикер Госдумы Петр Толстой подчеркнул, что предложенные ограничения вызвали резонанс в обществе, поэтому Совет Думы принял решение не торопиться с обсуждением законопроектов.

Сейчас Совет Думы рассмотрел законопроекты и направил их для обсуждения в регионы, Счётную палату и Совет Федерации.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаКоронавирус
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