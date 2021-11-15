Первое чтение законопроектов о QR-кодах в Госдуме намечено на декабрь

Правительство направило законопроекты в Госдуму ещё 12 ноября. В то же время вице-спикер Госдумы Петр Толстой подчеркнул, что предложенные ограничения вызвали резонанс в обществе, поэтому Совет Думы принял решение не торопиться с обсуждением законопроектов.



Сейчас Совет Думы рассмотрел законопроекты и направил их для обсуждения в регионы, Счётную палату и Совет Федерации.

