Володин поручил обсудить целесообразность ОГЭ и нагрузку на школьников

Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение комитету ГД по просвещению организовать обсуждение проблемы высокой учебной нагрузки на школьников, а также целесообразности ОГЭ с участием профильного министерства. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.

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По словам Володина, необходимо пригласить к обсуждению профильного министра, поскольку проблема стала для всех очевидной. Председатель ГД подчеркнул, что нужно беречь детей и сделать все для того, чтобы не было излишней нагрузки, которая сейчас повсеместно в школах.

Ранее главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что существующая в России система ЕГЭ является издевательством над нацией. По ее словам, вопросы, заданные в рамах единого госэкзамена, очень часто не связаны со школьной программой, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
ТЕГИ:ЭкзаменыВячеслав ВолодинРоссия

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