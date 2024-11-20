Володин поручил обсудить целесообразность ОГЭ и нагрузку на школьников
Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение комитету ГД по просвещению организовать обсуждение проблемы высокой учебной нагрузки на школьников, а также целесообразности ОГЭ с участием профильного министерства. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.
По словам Володина, необходимо пригласить к обсуждению профильного министра, поскольку проблема стала для всех очевидной. Председатель ГД подчеркнул, что нужно беречь детей и сделать все для того, чтобы не было излишней нагрузки, которая сейчас повсеместно в школах.
Ранее главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что существующая в России система ЕГЭ является издевательством над нацией. По ее словам, вопросы, заданные в рамах единого госэкзамена, очень часто не связаны со школьной программой, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru