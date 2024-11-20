Володин поручил обсудить целесообразность ОГЭ и нагрузку на школьников

По словам Володина, необходимо пригласить к обсуждению профильного министра, поскольку проблема стала для всех очевидной. Председатель ГД подчеркнул, что нужно беречь детей и сделать все для того, чтобы не было излишней нагрузки, которая сейчас повсеместно в школах.

Ранее главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что существующая в России система ЕГЭ является издевательством над нацией. По ее словам, вопросы, заданные в рамах единого госэкзамена, очень часто не связаны со школьной программой, передает «Радиоточка НСН».

