Симоньян считает существующую систему ЕГЭ издевательством над нацией
Существующая в России система ЕГЭ является издевательством над нацией, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян.
По ее словам, система ЕГЭ могла быть хорошей. При этом вопросы, заданные в рамах единого госэкзамена, очень часто не связаны со школьной программой. «Детей учили одному, а вопросы — другие. Это для чего делается? Чтобы свести с ума весь народ?» — указала журналист.
Она считает, что существуют предметы, которые невозможно уложить в формат ЕГЭ.
Ранее Госдума отказалась от отмены обязательной сдачи ЕГЭ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Симоньян считает существующую систему ЕГЭ издевательством над нацией
- Иммунолог: Первые симптомы вируса Коксаки — температура, рвота и диарея
- Обновлен список самых смертоносных инфекционных заболеваний
- СМИ: В Финляндии взорвалась фабрика
- В США заявили, что в Курскую область переброшены 10 тысяч военнослужащих КНДР
- Украина ожидает поставку системы ПВО NASAMS из Канады до конца года
- В Татарстане задержаны двое мужчин за стрельбу с балкона
- Украина подписала соглашение с Всемирным банком на сумму почти $600 млн
- Глава Минстроя Сербии не признал ответственность за гибель 14 человек на вокзале
- Фигурантка дела экс-главы ВСК о махинациях с томографом признала вину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru