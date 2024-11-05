Симоньян считает существующую систему ЕГЭ издевательством над нацией

По ее словам, система ЕГЭ могла быть хорошей. При этом вопросы, заданные в рамах единого госэкзамена, очень часто не связаны со школьной программой. «Детей учили одному, а вопросы — другие. Это для чего делается? Чтобы свести с ума весь народ?» — указала журналист.

Она считает, что существуют предметы, которые невозможно уложить в формат ЕГЭ.

Ранее Госдума отказалась от отмены обязательной сдачи ЕГЭ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

