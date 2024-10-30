Госдума отказалась от отмены обязательной сдачи ЕГЭ

В заключении профильного комитета Госдумы указано, что нынешний порядок сдачи ЕГЭ дает гарантию единых подходов к освоению образовательных программ и качеству подготовки выпускников, гарантирует объективность результатов экзаменов и делает получение аттестата и отбор абитуриентов прозрачными.

Содержание Единого государственного экзамена отвечает федеральным государственным образовательным стандартам и позволяет раскрыть потенциал выпускника, помочь ему показать не только свои познания, но и «умения анализировать, сопоставлять и систематизировать информацию, представленную в различных формах, развернуто излагать свои мысли».

В комитете добавили, что вариативность форм сдачи экзаменов выпускниками ставит абитуриентов в неравное положение, поскольку упраздняет совмещение вступительных и выпускных экзаменов.

Ранее стало известно, что министерство просвещения России планирует ввести арабский язык в ЕГЭ. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

