ФАС возбудила 15 дел против участников рынка нефтепродуктов в регионах РФ

Федеральная антимонопольная (ФАС) РФ совместно с территориальными органами возбудила 15 дел в отношении ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ФАС возбудила дело против шести операторов сетей АЗС из-за повышения цен

Отмечается, что также хозяйствующим субъектам по признакам нарушения антимонопольного законодательства было выдано 38 предупреждений.

В службе добавили, что проводится анализ ценообразования у хозяйствующих субъектов в мелкооптовом сегменте, реализующих топливо независимым АЗС и аграриям.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что ФАС нужно внимательно следить за ценами на топливо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: fas.gov.ru
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