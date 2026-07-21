ФАС возбудила 15 дел против участников рынка нефтепродуктов в регионах РФ
Федеральная антимонопольная (ФАС) РФ совместно с территориальными органами возбудила 15 дел в отношении ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что также хозяйствующим субъектам по признакам нарушения антимонопольного законодательства было выдано 38 предупреждений.
В службе добавили, что проводится анализ ценообразования у хозяйствующих субъектов в мелкооптовом сегменте, реализующих топливо независимым АЗС и аграриям.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что ФАС нужно внимательно следить за ценами на топливо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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