Володин перечислил вступающие в силу в сентябре законы РФ

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин на своей странице в мессенджере «MAX» перечислил законы, которые вступают в силу в стране с сентября 2025 года.

По его словам, например, в рамках борьбы с мошенниками в РФ начнет действовать «период охлаждения» при выдаче кредитов, появится возможность назначать уполномоченных лиц для подтверждения переводов и получения наличных, а также введут оформление через МФЦ самозапрета на кредиты. Кроме того, с сентября активизируется противодействие выводу похищенных денег через мобильный телефон и другие методы по борьбе с аферистами.

К тому же в России начнет действовать запрет на навязывание гражданам дополнительных платных услуг, а также на создание условий, которые предполагали бы изначальное согласие на их приобретение.

В России изменили правила призыва на срочную службу

При этом в рамках миграционной политики, по словам председателя ГД, в РФ повысят действующие и появятся новые пошлины для иностранных граждан. Кроме того, с сентября в Москве и Подмосковье стартует эксперимент, предусматривающий для мигрантов обязательную регистрацию по месту нахождения, дактилоскопию, биометрическое фотографирование и мониторинг геолокации абонентских устройств через специальное мобильное приложение, добавил политик.

Ранее Вячеслав Володин объявил о принятии более 20 законов в миграционной политике России с 2024 года, напоминает RT.

ФОТО: РИА Новости
