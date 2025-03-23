Айтишники, дальнобойщики, курьеры: Названы профессии с самыми высокими доходами
При этом HR-эксперт Гарри Мурадян в эфире НСН сообщил, что наибольший кадровый дефицит в России сейчас наблюдается среди производственных профессий.
АЙТИШНИКИ И КУРЬЕРЫ
Стало известно, представители каких профессий получают самые высокие зарплаты в России. Так, согласно подсчетам сервиса «Работа.ру», больше всех зарабатывают java-разработчики (256 тысяч рублей), go-разработчики (235 тысяч рублей) и бурильщики (193 тысячи рублей), а также начальники строительных участков (от 180 тысяч рублей) и водители-дальнобойщики (175 тысяч рублей). Спросом пользуются и автомеханики. Их зарплаты составляют свыше 112 тысяч рублей в месяц.
При этом, по данным РИА Новости, в России курьеры в среднем зарабатывают примерно 122 тысячи рублей в месяц. Отмечается, что их доход колеблется от графика работы и числа выполненных заказов.
До этого издание РБК со ссылкой на исследование сервиса «SuperJob» писало, что в марте зарплаты курьеров в Москве оказались на 19% больше, чем предложения по оплате труда для специалистов с высшим образованием. Сообщалось, что за год зарплатные предложения для столичных доставщиков увеличились на 41%.
Медианная зарплата таких работников составляет 130 тысяч рублей, при этом специалистам с высшим образованием предлагают 105 тысяч, а без высшего образования — 80 тысяч. Между тем, например, на Ямале вакансия курьера вошла в топ самых высокооплачиваемых для начинающих специалистов. Там этим работникам готовы платить в среднем от 100 до 150 тысяч рублей.
Эксперты считают, что увеличение зарплат курьеров вызвано востребованностью сервисов доставки и сокращением рабочей силы в стране. При этом отмечается, что люди с высшим образованием скорее всего не пойдут работать в эту сферу. Как это было в 1990-х годах, когда на фоне критической ситуации с выплатой зарплат люди переходили работать, например, в сферу торговли.
Однако член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко в интервью НСН заявила, что для устранения перекоса в доходе курьеров и квалифицированных специалистов, нужна корректировка культуры найма, а также штрафы для компаний.
«В первую очередь нужно мотивировать молодежь, чтобы они успешно учились и понимали, что работа курьером — это подработка, а не основная работа. Конечно, нужно пересматривать уровень зарплаты специалистов с высшим образованием, в первую очередь, медиков, инженеров, соцработников, работников культуры, то есть действительно социально значимых профессий. Нужно формировать уважительное отношение в обществе к людям с высшим образованием. Есть мировая практика: если предприятие берет специалиста с высшим образованием на среднюю должность, то на компанию накладывается штраф за то, что она неправильно использует ресурсы. Это тоже один из механизмов влияния», - объяснила она.
До этого HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала АМАЛКО Гарри Мурадян в беседе с НСН назвал самые высокооплачиваемые профессии ближайшего будущего.
«Сварщик, курьер и водитель такси на собственном автомобиле. Сварщик получает от 360 тысяч рублей по Москве и от 240 тысяч в регионах. Курьер получает от 170 тысяч рублей, это если мы говорим про сервисы "Самокат" и "Яндекс еда". Водитель такси получает порядка 230 тысяч чистыми, если будет хорошенько отрабатывать. В среднем по России зарплата действительно составляет 70-80 тысяч рублей. Если говорить про Москву, то это, конечно, сильно больше — порядка 130 тысяч», - заметил он.
БОРЬБА С КАДРОВЫМ ГОЛОДОМ
Между тем, в России прогнозируют кадровый голод. Так, накануне министр труда и соцзащиты Антон Котяков объявил, что в ближайшие пять лет российскому рынку потребуется почти 11 млн новых сотрудников. При этом директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН рассказал, что в настоящий момент в стране самый низкий уровень безработицы, однако это выливается в то, что нет конкурентной борьбы за рабочие места. Это, по его словам, приводит к увеличению инфляции.
При этом HR-эксперт Гарри Мурадян подтвердил, что в России наибольший дефицит сегодня наблюдается среди производственных профессий: сварщики, строители и специалисты сферы логистики.
«Что касается кадрового дефицита, он равен 2,4% по России и 0,9% по Москве. Было 2,3%, но чуть-чуть подросло, тенденция хорошая. Сейчас наибольший дефицит наблюдается среди производственных профессий — в стройке, в логистике последней мили. Например, на одного сварщика приходится порядка 12 вакансий, на одну швею — около восьми. Для сравнения, например, на менеджера по продажам, который всегда был "хитовой" позицией — приходится 4,2% дефицита. То есть кадровый голод достаточно большой», - объяснил он в разговоре с НСН.
По его словам, эту проблему планируют решать привлечением иностранных специалистов.
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«Весь этот вопрос будут закрывать с помощью иностранного рабочего персонала преимущественно через специалистов из Азиатско-Тихоокеанского региона. Это Индия, Филиппины, Шри-Ланка, Бутан, Бангладеш. Если говорить про качество, то Индия и Бангладеш — это такие средние, базовые специалисты. Вот филиппинцы чуть покачественнее, более квалифицированный персонал. Такой низкой безработицы не было давно. Низкая безработица — это действительно не всегда хорошо для экономики. Учитывая, что у нас идет глобальное импортозамещение, рост производства, то нужны свои рабочие руки, а их нет», - отметил он.
В свою очередь эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов в беседе с НСН сообщил, что в России руководители компаний часто жалуются на дефицит линейного персонала, то есть сотрудников, которые выполняют базовые функции. Но истинная проблема, добавил он, заключается в их неспособности адаптироваться к динамичным условиям рынка труда.
«Работодатели должны предложить работникам достойную оплату труда. Складские рабочие занимают верхнюю позицию по уровню дохода среди линейного персонала — их средний заработок составляет 136 тысяч рублей в месяц. Строители в среднем получают 130 тысяч рублей, курьеры — 125 тысяч рублей, водители — 120 тысяч рублей, производственные рабочие — 100 тысяч рублей, продавцы — 95 тысяч рублей в месяц. Повара, кондитеры и пекари в среднем зарабатывают 85 тысяч рублей, как и разнорабочие. Уборщики получают в среднем 77 тысяч рублей в месяц. Кроме того, современные работники становятся более требовательными к условиям труда, и работодатели должны учитывать это, создавая комфортную и безопасную рабочую среду. Формирование программ, направленных на развитие лояльности сотрудников, таких как системы мотивации и вознаграждения, может значительно уменьшить их текучесть», - рассказал он.
Ранее президент и основатель сервиса по подбору персонала «SuperJob» Алексей Захаров в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что в России курьеры зарабатывают в пять раз больше учителей.
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