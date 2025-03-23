Айтишники, дальнобойщики, курьеры: Названы профессии с самыми высокими доходами

При этом, по данным РИА Новости, в России курьеры в среднем зарабатывают примерно 122 тысячи рублей в месяц. Отмечается, что их доход колеблется от графика работы и числа выполненных заказов.

До этого издание РБК со ссылкой на исследование сервиса «SuperJob» писало, что в марте зарплаты курьеров в Москве оказались на 19% больше, чем предложения по оплате труда для специалистов с высшим образованием. Сообщалось, что за год зарплатные предложения для столичных доставщиков увеличились на 41%.

Медианная зарплата таких работников составляет 130 тысяч рублей, при этом специалистам с высшим образованием предлагают 105 тысяч, а без высшего образования — 80 тысяч. Между тем, например, на Ямале вакансия курьера вошла в топ самых высокооплачиваемых для начинающих специалистов. Там этим работникам готовы платить в среднем от 100 до 150 тысяч рублей.