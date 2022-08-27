Володин обрадовал учителей отменой заполнения лишних документов с 1 сентября

«С 1 сентября учителей освободят от заполнения лишних документов. Важно, чтобы преподаватели могли посвящать обучению наших детей больше времени, а не тратили его на бумажную волокиту», — подчеркнул политик.

По словам парламентария, это станет возможно благодаря тому, что в России составят четкий перечень обязательных для заполнения документов.

«Все остальные бумаги преподаватели смогут не заполнять. Таким образом, у учителей будет больше времени для непосредственной работы с учениками», — цитирует его RT.

Ранее заместитель исполнительного директора Национального союза производителей школьной и форменной одежды («Союзформа») Владимир Богомолов в пресс-центре НСН рекомендовал выбирать школьную форму нужно тщательно, обращая внимание на ткань верха и подкладки.

«Наше недавнее исследование показало не очень положительные результаты. Порядка половины продукции - некачественная, даже не соответствует уровню гигиенических показателей. Конечно, можно подсказать покупателям, что нужно перед приобретением попросить сертификат соответствия. Надо посмотреть на предмет в плане подкладки, если это стопроцентная синтетическая прокладка – полиэстер и другие – скорее всего, показатели по воздухопроницаемости снижены. Ткань верха должна содержать не менее 30 процентов натурального волокна – шерсть, хлопок или шелк, в крайнем случае, вискоза. Хотел бы предостеречь от покупки школьной формы на рынке, некому будет предъявить претензии, лучше использовать специализированные магазины», - рассказал он.

