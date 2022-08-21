Опрос: сборы детей в школу выросли почти на 20%

Наиболее высокий показатель отмечается в Москве, где стоимость необходимых вещей увеличилась на 30% и составила в среднем 14 тыс. 300 рублей. В Санкт-Петербурге стандартный набор стал дороже на 31%, до 13 тыс. 100 рублей, а в Екатеринбурге увеличение произошло на 22%, до 12 тыс. рублей.

Дешевле всего покупка вещей к школе обходится жителям Волгограда — 10 тыс. 200 рублей, Воронежа — 10 тыс. 400 рублей, Перми и Уфе — по 11 тыс. рублей.

В исследовании принятии участие 9 тыс. родителей из городов-миллионников.

Сегодня в России 80% импортной школьной формы, это связано со структурными проблемами в отрасли, заявил заместитель исполнительного директора Национального союза производителей школьной и форменной одежды («Союзформа») Владимир Богомолов в пресс-центре НСН.

