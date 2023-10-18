Володин назвал ошибкой идею разрешить бывшим осужденным работать учителями

Такое заявление он сделал комментируя законопроект с предложением разрешить работать учителями, воспитателями и тренерами гражданам, которые отбыли срок за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления.

По его мнению, данная инициатива - это «ошибка, которую нельзя допустить», и которая «может больно ударить по нашим детям».

«Надеюсь, авторы отзовут свою инициативу и не будут доводить её до заседания Госдумы. Иначе её придётся отклонить», - написал Володин.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой вместе с другими депутатами разработали законопроект, позволяющий бывшим заключенным работать с детьми, сообщает Ura.ru. Позже он отозвал отозвал свою подпись с документа.

