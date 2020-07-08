Володин назвал число переболевших COVID-19 депутатов Госдумы

Коронавирусной инфекцией переболели 35 депутатов Государственной думы. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. Он уточнил, что переболевших и тех, кто имеет антитела, но при этом не был ранее госпитализирован, - 35 человек. Также спикер Госдумы напомнил, что коварство коронавируса нельзя недооценивать.

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Ранее стало известно, что в России за минувшие сутки выявили 6 562 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Больше всего новых заболевших в Москве, Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском АО, а также Свердловской и Иркутской областях, пишет РЕН ТВ.

Добавим, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в России превысило 700 тысяч человек. Из них выздоровели 472,5 тысячи пациентов. Скончались 10667 человек, уточняет RT.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:КоронавирусДепутатыГосдумаВячеслав Володин
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