Володин назвал число переболевших COVID-19 депутатов Госдумы

Ранее стало известно, что в России за минувшие сутки выявили 6 562 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Больше всего новых заболевших в Москве, Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском АО, а также Свердловской и Иркутской областях, пишет РЕН ТВ.

Добавим, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в России превысило 700 тысяч человек. Из них выздоровели 472,5 тысячи пациентов. Скончались 10667 человек, уточняет RT.

