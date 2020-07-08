Пекин призвал ВОЗ искать источники происхождения коронавируса не только в КНР

Спецмиссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)следует направить не только в Китай, но и другие страны и регионы мира. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Накануне генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что организация направит в Китай своих представителей, чтобы установить источник происхождения COVID-19, напоминают «Известия». Между тем, ранее старший научный сотрудник Оксфордского центра доказательной медицины Том Джефферсон выступил с заявлением о том, что коронавирус, скорее всего, не был создан искусственно в лабораториях китайского города Ухань, а находился в природе задолго до своей активизации.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусной инфекцией заражены почти 12 миллионов человек. Жертвами COVID-19 стали более 544 тысяч. Между тем, число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в России превысило 700 тысяч, отмечает телеканал 360.