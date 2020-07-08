Пекин призвал ВОЗ искать источники происхождения коронавируса не только в КНР
Спецмиссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)следует направить не только в Китай, но и другие страны и регионы мира. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Накануне генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что организация направит в Китай своих представителей, чтобы установить источник происхождения COVID-19, напоминают «Известия». Между тем, ранее старший научный сотрудник Оксфордского центра доказательной медицины Том Джефферсон выступил с заявлением о том, что коронавирус, скорее всего, не был создан искусственно в лабораториях китайского города Ухань, а находился в природе задолго до своей активизации.
По последним данным университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусной инфекцией заражены почти 12 миллионов человек. Жертвами COVID-19 стали более 544 тысяч. Между тем, число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в России превысило 700 тысяч, отмечает телеканал 360.
Кстати, ранее стало известно, что учёные из Барселоны сделали неожиданную находку. Исследовав пробы сточных вод, они выяснили, что коронавирус нового типа мог появиться в городе гораздо раньше, чем считалось до сих пор, а именно - в марте 2019 года. Об этом пишет издание El Pais.
До сих пор в Барселонском университете полагали, что вирус пришёл в город по крайне мере 15 января 2020 года - то есть на 41 день раньше, чем был официально зарегистрирован первый случай заражения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru