Володин напомнил о наказании за нарушение законодательства о персональных данных

Володин напомнил, что с 27 марта в стране ужесточается законодательство о персональных данных. Так, за их обработку без письменного согласия владельца организация может быть подвергнута штрафу до 150 тысяч рублей, а при повторном нарушении придется заплатить до 500 тысяч рублей.

Володин считает, что персональные личные данные граждан часто оказываются в общем доступе из-за безответственности компаний, в том числе иностранных, которые аккумулируют персональные данные граждан, чтобы использовать их для своего обогащения.

«В погоне за прибылью они не думают о безопасности людей, не хотят или не могут обеспечить защиту их личных сведений. Это недопустимо. В связи с этим и был принят закон ... Работа в этом направлении будет продолжена. Мы посмотрим, как будут применяться нормы этого закона, и в случае необходимости примем дополнительные решения», - заявил Володин.

Ранее управляющий партнер агентства «Социальные сети» Денис Терехов Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что большинство людей давно оставили свой номер телефона в различных магазинах и сервисах.

«Все ваши данные давно уже утекли примерно с 2005 года. Когда вы получаете дисконтную карту при покупке одежды и вводите свой номер телефона, все ваши персональные данные утекают. Любое мобильное приложение при доставке еды требует ваш номер телефона. Свой номер телефона мы оставили в огромном количестве мест, соответственно все ваши данные, включая прописку и все остальное, конечно же, есть в базе», — добавил Терехов.



