Роскомнадзор потребовал от Telegram блокировки ботов с личными данными россиян

Роскомнадзор направил администрации Telegram уведомление о необходимости ограничить доступ к ботам, которые позволяют пользователям купить информацию практически о любом человеке по запросу. Об этом пишет «Коммерсант».

В ведомстве отметили, что действия владельцев таких сервисов нарушают законодательство о защите персональных данных.