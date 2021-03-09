Роскомнадзор потребовал от Telegram блокировки ботов с личными данными россиян
Роскомнадзор направил администрации Telegram уведомление о необходимости ограничить доступ к ботам, которые позволяют пользователям купить информацию практически о любом человеке по запросу. Об этом пишет «Коммерсант».
В ведомстве отметили, что действия владельцев таких сервисов нарушают законодательство о защите персональных данных.
Потенциальная маржинальность таких проектов, по оценке экспертов, составляет порядка 200 миллионов рублей в год. За нарушение законодательства о персональных данных владельцам ботов грозит административная или даже уголовная ответственность в тех случаях, когда раскрытые данные касаются личной жизни.
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