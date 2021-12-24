Совфед одобрил запрет на списания соцвыплат за долги

Согласно документу, от автоматического списания защищаются пособия на детей, выплаты беременным женщинам, выплаты президента и правительства РФ, осуществляемые в рамках соцподдержки отдельных категорий граждан, в том числе на основании социального контракта.

Кроме того, закон позволяет должникам обратиться в банк с заявлением о сохранении заработной платы и иных доходов в размере установленного в стране прожиточного минимума трудоспособного населения, но только на одном из счетов должника-гражданина.

Отмечается, что списывать соцвыплаты в счёт погашения задолженности по потребительским кредитам банки могут только в случае получения дополнительного согласия заёмщика.

Ранее Совфед одобрил закон об отмене обязательного регулярного техосмотра автотранспорта, используемого в личных целях, сообщает RT.