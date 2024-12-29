Володин напомнил, какие законы РФ начнут действовать с 1 января
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин напомнил россиянам, какие законы начнут действовать в стране с 1 января 2025 года. Соответствующую информацию он опубликовал в своем Telegram-канале.
По словам политика, одно из важнейших изменений связано с повышением минимального размера оплаты труда (МРОТ), который составит 22 тысячи 440 рублей. По мнению Володина, такое нововведение положительно отразится на зарплатах свыше 4,2 млн россиян, среди которых большинство является работниками бюджетной сферы. К тому же повышение МРОТ приведет к росту ряда соцвыплат и пособий.
С начала 2025 года по решению президента Владимира Путина также будет возобновлена индексация пенсий для работающих пенсионеров. Отмечается, что индексация стала возможна благодаря тому, что в госбюджете были найдены необходимые средства для реализации этой программы.
Кроме того, с начала следующего года в России вступят в силу некоторые изменения в миграционном законодательстве. Так, в стране появятся законы, позволяющие ужесточить контроль за фиктивными браками, а также за случаем фиктивного отцовства или материнства среди мигрантов, напомнил Володин.
К тому же, в РФ будет сокращен срок их временного пребывания. Также с нового года в России появится ограничение на количество SIM-карт, которые иностранные граждане смогут зарегистрировать на свое имя.
По словам председателя ГД, еще одним важным изменением станут поправки, которые затрагивают законодательство в области защиты здоровья несовершеннолетних. Так, с начала 2025 год в России будет усилена ответственность за продажу вейпов детям, а неоднократно нарушившим существующие запреты продавцам будет грозить уголовная ответственность.
Ранее Владимир Путин подписал закон об открытии вклада банками без присутствия клиентов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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