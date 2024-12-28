Путин подписал закон о спецсчетах для доходов иноагентов
Президент России Владимир Путин в конце уходящего 2024 года подписал закон о зачислении на специальные счета доходов иностранных агентов. Речь идет о средствах от продажи и сдачи в аренду недвижимости, транспортных средств, а также дивидендов и процентов по вкладам. Кроме того, на спецсчета будут зачисляться доходы от использования результатов интеллектуальной деятельности.
Законодательную новеллу в ноябре приняла Госдума, а затем одобрил Совет Федерации. Инициаторы закона утверждают, что таким образом будет перекрыта «лазейка» для тех, кто передает доходы, полученные в России, на поддержку Вооруженных сил Украины.
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», согласно документу, распоряжаться денежными средствами со спецсчёта иноагенты получат возможность только после снятия с них соответствующего статуса. Положения закона начнут действовать с 1 марта 2025 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru