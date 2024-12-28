Путин подписал закон о спецсчетах для доходов иноагентов

Законодательную новеллу в ноябре приняла Госдума, а затем одобрил Совет Федерации. Инициаторы закона утверждают, что таким образом будет перекрыта «лазейка» для тех, кто передает доходы, полученные в России, на поддержку Вооруженных сил Украины.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», согласно документу, распоряжаться денежными средствами со спецсчёта иноагенты получат возможность только после снятия с них соответствующего статуса. Положения закона начнут действовать с 1 марта 2025 года.

