Путин подписал закон об открытии вклада банками без присутствия клиентов
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности открытия вклада банками без присутствия клиентов, но при помощи их дистанционной идентификации с помощью биометрии. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон вводит норму в части предоставления банковским клиентам возможности открывать счета (вклады) в рублях и получать кредиты в рублях без личного присутствия после проведения идентификации с использованием единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы посредством официального сайта банка или банковского мобильного приложения. Изменения были внесены в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Кроме того, закон вносит изменения в части корректировки ссылок на законодательство, которое регулирует наименования единой биометрической системы и обработку биометрических персональных данных.
Ранее сообщалось, что Сбербанк с начала года предотвратил хищения средств клиентов на сумму более 200 миллиардов рублей. В некоторых случаях мошенники пытались похитить десятки миллионов рублей с одного счета. Помогает банку в эффективной работе антифрод-система, которая выявляет мошенников и передает в ЦБ информацию, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru