Госдума не включила законопроекты о QR-кодах в план работы на декабрь

Законопроект о введении системы QR-кодов в самолетах и поездах дальнего следования не включен в календарь рассмотрения вопросов Госдумы на декабрь.

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Как следует из проекта постановления, внесенного на рассмотрение Совета Думы в среду, в календаре также не указаны даты рассмотрения законопроекта о праве региональных властей вводить требование о наличии QR-кодов для посещения общественных мест.

Госдума традиционно утверждает предварительный график работы на следующий месяц в последний пленарный день текущего месяца (25 ноября).

Ранее спикер Думы Вячеслав Володин заявил, что законопроекты о QR-кодах направят в регионы, Общественную и Счетную палаты, Совет Федерации на получение заключений. До 14 декабря включительно документы будут собирать отзывы, пишет RT.

Правительство РФ 12 ноября направило в Госдуму законопроекты о введении в общественных местах и на транспорте QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19 или перенесенное заболевание, напоминает РИА ФАН. Планировалось, что первое чтение документов пройдет в середине декабря.

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ФОТО: РИА Новости
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