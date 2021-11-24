Госдума не включила законопроекты о QR-кодах в план работы на декабрь

Как следует из проекта постановления, внесенного на рассмотрение Совета Думы в среду, в календаре также не указаны даты рассмотрения законопроекта о праве региональных властей вводить требование о наличии QR-кодов для посещения общественных мест.

Госдума традиционно утверждает предварительный график работы на следующий месяц в последний пленарный день текущего месяца (25 ноября).

Ранее спикер Думы Вячеслав Володин заявил, что законопроекты о QR-кодах направят в регионы, Общественную и Счетную палаты, Совет Федерации на получение заключений. До 14 декабря включительно документы будут собирать отзывы, пишет RT.

Правительство РФ 12 ноября направило в Госдуму законопроекты о введении в общественных местах и на транспорте QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19 или перенесенное заболевание, напоминает РИА ФАН. Планировалось, что первое чтение документов пройдет в середине декабря.

