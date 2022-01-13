Володин: Иноагентов не должно быть среди журналистов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что среди журналистов не должно быть места иноагентам, а россияне должны верить только проверенным источникам.

«Что касается иностранных агентов - конечно, их не должно быть среди журналистов», - сказал Володин во время церемонии награждения парламентских корреспондентов, приуроченной ко Дню российской печати.

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Спикер напомнил, что «закон призван оградить нашу страну от иностранного вмешательства».

Кроме того, Володин представил в Telegram свое видение классической журналистики: «Это цифры, факты и два мнения».

«Но сегодня особенное время — информацию черпаем из разных источников: социальные сети, интернет-издания, печатные СМИ, ТВ и радио. Много на этом рынке и анонимных источников. В этой связи можно пожелать только одно — чтобы люди пользовались прежде всего проверенной информацией. А от остальных отпишитесь», - посоветовал Володин.

Несколько дней назад журналист и публицист Виктор Шендерович, признанный накануне Нового года СМИ-иноагентом, заявил о намерении покинуть Россию.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИноагентыВячеслав Володин
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