Володин: Иноагентов не должно быть среди журналистов
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что среди журналистов не должно быть места иноагентам, а россияне должны верить только проверенным источникам.
«Что касается иностранных агентов - конечно, их не должно быть среди журналистов», - сказал Володин во время церемонии награждения парламентских корреспондентов, приуроченной ко Дню российской печати.
Спикер напомнил, что «закон призван оградить нашу страну от иностранного вмешательства».
Кроме того, Володин представил в Telegram свое видение классической журналистики: «Это цифры, факты и два мнения».
«Но сегодня особенное время — информацию черпаем из разных источников: социальные сети, интернет-издания, печатные СМИ, ТВ и радио. Много на этом рынке и анонимных источников. В этой связи можно пожелать только одно — чтобы люди пользовались прежде всего проверенной информацией. А от остальных отпишитесь», - посоветовал Володин.
Несколько дней назад журналист и публицист Виктор Шендерович, признанный накануне Нового года СМИ-иноагентом, заявил о намерении покинуть Россию.
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