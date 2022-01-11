Песков прокомментировал планы Шендеровича уехать из РФ

По его словам, это больше похоже на попытку журналиста скрыться от рассмотрения в суде предъявленных оппонентами претензий и «ни к каким статусам никакого отношения не имеет».

«Если я правильно понял сообщения СМИ на эту тему, то там речь идёт о том, что в своё время он совершил какие-то или высказывания, или публикации с некими утверждениями, которые сейчас оспариваются в суде», - подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что статус иноагента не может быть причиной покинуть Россию, так как не является каким-либо ограничением ни в правах, ни в возможности работать.

Ранее Шендерович в своём Facebook объявил о намерении уехать из России, сообщает RT. По его словам, он не желает «участвовать в уголовном деле» по заявлению юристов компании «Конкорд» предпринимателя Евгения Пригожина по статье «Клевета»

