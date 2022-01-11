Песков прокомментировал планы Шендеровича уехать из РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что намерение публициста Виктора Шендеровича (признан иноагентом) уехать из России не следует связывать со статусом иноагента, сообщает ТАСС.
По его словам, это больше похоже на попытку журналиста скрыться от рассмотрения в суде предъявленных оппонентами претензий и «ни к каким статусам никакого отношения не имеет».
«Если я правильно понял сообщения СМИ на эту тему, то там речь идёт о том, что в своё время он совершил какие-то или высказывания, или публикации с некими утверждениями, которые сейчас оспариваются в суде», - подчеркнул представитель Кремля.
Песков добавил, что статус иноагента не может быть причиной покинуть Россию, так как не является каким-либо ограничением ни в правах, ни в возможности работать.
Ранее Шендерович в своём Facebook объявил о намерении уехать из России, сообщает RT. По его словам, он не желает «участвовать в уголовном деле» по заявлению юристов компании «Конкорд» предпринимателя Евгения Пригожина по статье «Клевета»
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