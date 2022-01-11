Журналист Виктор Шендерович покинет Россию

На своей странице в Facebook он объяснил такой шаг опасением уголовного преследования за клевету в адрес бизнесмена Евгения Пригожина, так как статья 128.1 УК РФ предусматривает ограничение свободы на время следствия.

«Я всегда являлся по повесткам на допросы и в суды. Отчасти из любопытства, отчасти из доверия к судьбе и благоприобретенной в детстве веры - в торжество если не добра, то здравого смысла <...> Но от личного участия в уголовном деле, которое мне светит по заявлению Пригожина, я, пожалуй, воздержусь, и как раз из здравого смысла <...> И я принял решение переждать снаружи», — заявил журналист.

Шендерович отметил, что на начало 2022 года у него было много планов в России. При этом он не назвал страну, в которую намерен переехать.

30 декабря Минюст России включил Виктора Шендеровича в реестр СМИ-иноагентов. На данный момент в реестре СМИ-иноагентов 111 физических и юридических лиц.

