Журналист Виктор Шендерович покинет Россию

Журналист и публицист Виктор Шендерович, признанный в конце декабря иноагентом, покинет Россию.

Минюст объявил иноагентами Шендеровича, Толоконникову и еще 6 человек

На своей странице в Facebook он объяснил такой шаг опасением уголовного преследования за клевету в адрес бизнесмена Евгения Пригожина, так как статья 128.1 УК РФ предусматривает ограничение свободы на время следствия.

«Я всегда являлся по повесткам на допросы и в суды. Отчасти из любопытства, отчасти из доверия к судьбе и благоприобретенной в детстве веры - в торжество если не добра, то здравого смысла <...> Но от личного участия в уголовном деле, которое мне светит по заявлению Пригожина, я, пожалуй, воздержусь, и как раз из здравого смысла <...> И я принял решение переждать снаружи», — заявил журналист.

Шендерович отметил, что на начало 2022 года у него было много планов в России. При этом он не назвал страну, в которую намерен переехать.

30 декабря Минюст России включил Виктора Шендеровича в реестр СМИ-иноагентов. На данный момент в реестре СМИ-иноагентов 111 физических и юридических лиц.

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ФОТО: facebook.com
ТЕГИ:ЖурналистыИноагенты
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