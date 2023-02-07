Володин: Госдума рассматривает законопроект об ужесточении наказания для коллекторов
Госдума рассматривает законопроект, предусматривающий ужесточение наказания для коллекторов. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«За клевету, угрозы, порчу имущества, насилие им будут грозить крупные штрафы, принудительные работы или лишение свободы до 10 лет, если преступление совершено группой лиц», — отметил политик.
Спикер Госдумы запустил голосование, в котором попросил подписчиков высказать свое мнение о законопроекте, пишет РИА ФАН. В опросе приняли участие почти 17 тысяч человек; 96% из них поддержали инициативу, 1% высказались против, 3% выбрали вариант «все равно».
На минувшей неделе группа депутатов и сенаторов от ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о запрете деятельности коллекторов. Документ предлагает полностью запретить в России работу организаций, основным видом деятельности которых является возврат просроченной задолженности, отмечает телеканал «360».
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