Володин: Госдума рассматривает законопроект об ужесточении наказания для коллекторов

«За клевету, угрозы, порчу имущества, насилие им будут грозить крупные штрафы, принудительные работы или лишение свободы до 10 лет, если преступление совершено группой лиц», — отметил политик.

Спикер Госдумы запустил голосование, в котором попросил подписчиков высказать свое мнение о законопроекте, пишет РИА ФАН. В опросе приняли участие почти 17 тысяч человек; 96% из них поддержали инициативу, 1% высказались против, 3% выбрали вариант «все равно».

На минувшей неделе группа депутатов и сенаторов от ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о запрете деятельности коллекторов. Документ предлагает полностью запретить в России работу организаций, основным видом деятельности которых является возврат просроченной задолженности, отмечает телеканал «360».

