Володин перечислил начинающие действовать в мае законы
Председатель Госдумы России Вячеслав Володин перечислил законы, которые начнут действовать в мае. Соответствующую информацию он опубликовал в своем Telegram-канале.
По его словам, со следующего месяца в стране повысят контроль за деятельностью иноагентов и сбежавших из РФ граждан, а также расширят основания для признания лица иностранным агентом.
Володин добавил, что в мае также в силу вступают нормы, направленные против мошенников. Теперь кредитные организации обяжут разработать документы о мероприятиях, которые предотвращали бы заключение договоров потребительского займа без добровольного согласия клиента.
К тому же со следующего месяца в России будет усилена защита персональных данных с помощью увеличения штрафов за утечку личной информации граждан.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Верховный суд в России указал на возможность применять нож для самообороны в случае, если опасность грозит и детям.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru