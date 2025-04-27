Володин перечислил начинающие действовать в мае законы

Володин добавил, что в мае также в силу вступают нормы, направленные против мошенников. Теперь кредитные организации обяжут разработать документы о мероприятиях, которые предотвращали бы заключение договоров потребительского займа без добровольного согласия клиента.

К тому же со следующего месяца в России будет усилена защита персональных данных с помощью увеличения штрафов за утечку личной информации граждан.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Верховный суд в России указал на возможность применять нож для самообороны в случае, если опасность грозит и детям.