Володин: ГД во II чтении рассмотрит законопроект о «периоде охлаждения» по кредитам

На неделе с 10 февраля в Госдуме РФ во втором чтении рассмотрят законопроект о «периоде охлаждения» при выдаче кредитов в стране. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

Политик сообщил, что, по этому законопроекту, от заемщика невозможно будет требовать выплаты, если кредитор не проведет установленные проверочные мероприятия в случае возбуждения уголовного дела по факту хищения средств. К тому же, заемщикам при обращении в кредитную организацию для более точной идентификации необходимо будет предоставлять свой ИНН.