Володин: ГД во II чтении рассмотрит законопроект о «периоде охлаждения» по кредитам
На неделе с 10 февраля в Госдуме РФ во втором чтении рассмотрят законопроект о «периоде охлаждения» при выдаче кредитов в стране. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
Политик сообщил, что, по этому законопроекту, от заемщика невозможно будет требовать выплаты, если кредитор не проведет установленные проверочные мероприятия в случае возбуждения уголовного дела по факту хищения средств. К тому же, заемщикам при обращении в кредитную организацию для более точной идентификации необходимо будет предоставлять свой ИНН.
Володин рассказал, что законопроект, который станет одним из механизмов защиты граждан от мошенников, был принят в первом чтении 15 января 2025 года. Согласно нововведению, «период охлаждения» для сумм от 50 до 200 тысяч рублей составит четыре часа, а для сумм от 200 тысяч рублей — 48 часов.
Ранее «Известия» сообщили, что в России собираются запретить передавать коллекторам долги по потребительским кредитам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru