СМИ: Объем выдачи кредитов в январе 2025 года упал до 441 миллиарда рублей

При этом снижение относительно показателей 2024 года зафиксировано по всем сегментам. Объем выдачи ипотек снизился более чем в два раза, составив 127 миллиарда рублей. Выдача кредитов наличными сократилась на 47%, а объем выдачи автокредитов снизился на 36%.

Как отмечают аналитики, спрос на кредиты в первый месяц года снижается ежегодно. В начале 2025 года уровень снижения был минимальным за последние 10 лет.

Ранее член Совета Федерации РФ Айрат Гибатдинов в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустил, что в России необходимо доработать действующее законодательство, ограничив максимальную сумму кредита, выдаваемую по дистанционной заявке.

