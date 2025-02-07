СМИ: Объем выдачи кредитов в январе 2025 года упал до 441 миллиарда рублей

Общий объем выдачи потребительских кредитов в январе 2025 года составил 441 миллиард рублей, что является минимальным показателем с апреля 2022 года. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитической компании Frank RG.

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При этом снижение относительно показателей 2024 года зафиксировано по всем сегментам. Объем выдачи ипотек снизился более чем в два раза, составив 127 миллиарда рублей. Выдача кредитов наличными сократилась на 47%, а объем выдачи автокредитов снизился на 36%.

Как отмечают аналитики, спрос на кредиты в первый месяц года снижается ежегодно. В начале 2025 года уровень снижения был минимальным за последние 10 лет.

Ранее член Совета Федерации РФ Айрат Гибатдинов в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустил, что в России необходимо доработать действующее законодательство, ограничив максимальную сумму кредита, выдаваемую по дистанционной заявке.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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