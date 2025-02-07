СМИ: Объем выдачи кредитов в январе 2025 года упал до 441 миллиарда рублей
Общий объем выдачи потребительских кредитов в январе 2025 года составил 441 миллиард рублей, что является минимальным показателем с апреля 2022 года. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитической компании Frank RG.
При этом снижение относительно показателей 2024 года зафиксировано по всем сегментам. Объем выдачи ипотек снизился более чем в два раза, составив 127 миллиарда рублей. Выдача кредитов наличными сократилась на 47%, а объем выдачи автокредитов снизился на 36%.
Как отмечают аналитики, спрос на кредиты в первый месяц года снижается ежегодно. В начале 2025 года уровень снижения был минимальным за последние 10 лет.
Ранее член Совета Федерации РФ Айрат Гибатдинов в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустил, что в России необходимо доработать действующее законодательство, ограничив максимальную сумму кредита, выдаваемую по дистанционной заявке.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru