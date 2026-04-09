За счет уроков ОБЖ: Как проводить военную подготовку школьников
Уроки ОБЖ как дисциплина уже стали анекдотом, в рамках этих занятий можно было бы проводить курсы начальной военной подготовки, сказал НСН Амет Володарский.
Молодой человек, конечно, должен уметь держать оружие, уметь защитить семью и страну, однако возникает вопрос, за счет каких часов в школах хотят ввести курсы начальной военной подготовки (НВП), сказал в эфире НСН омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.
Для введения курсов НВП в школах потребует не менее пяти лет, пишет «Коммерсант» со ссылкой на высокопоставленный источник в Минпросвещения России. По его словам, в Минобороны нет однозначной уверенности в необходимости возвращения такого предмета. Володарский отметил, что у школ есть определенное число часов, которые распределяются по предметам.
«Это, конечно, приведет к увеличению нагрузки на детей. Они и так загружены сильно. С другой стороны, молодой человек должен уметь держать оружие, уметь защитить семью, страну. Любая вещь, которая развивает личность человека, полезна. Если в рамках начальной военной подготовки дети научатся ориентироваться на местности, гражданской обороне, вопросам, связанным с выживанием человека в экстремальных условиях, то это хорошо, это развивает личность. Другой вопрос: за счет какого времени эта информация будет даваться. В школе же есть определенное количество часов для каждого класса — от 23 до 36 часов в неделю», — сказал собеседник НСН.
По его словам, НВП можно было бы проводить в рамках ОБЖ.
«Уроки ОБЖ как дисциплина уже стали анекдотом в народе. Очень редко, когда этот предмет становится интересным и очень зависит от педагога. На практике, в рамках ОБЖ многие школы стараются закрыть пробелы по другим предметам или увеличить нагрузку по иностранным языкам, подготовке к ЕГЭ. Возможно, за счёт часов по ОБЖ как раз можно было бы ввести раздел военной подготовки», — добавил эксперт.
Ранее Володарский в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подчеркнул, что сейчас существует пропасть между стандартами школы и вуза, нередко знаний, полученных за 11 лет, недостаточно для поступление в высшее учебное заведение, но, при комплексном подходе к программе, по его словам, возможна оптимизация.
Горячие новости
- Мерц пообещал сохранить единство НАТО вместе с США
- «Рок-н-ролльный аншлаг»: Гитарист «Чайфа» о мюзикле по песням группы
- Зеленский анонсировал новые переговоры с Россией и США
- Путин запретил испытательный срок для женщин с детьми до трех лет
- В США умер старейший в мире голубь
- За счет уроков ОБЖ: Как проводить военную подготовку школьников
- Путин ввел уголовное наказание за отрицание геноцида советского народа
- Актер Глеб Калюжный попал в базу «Миротворца»
- Мишустин: Шесть регионов РФ получат два млрд рублей на обновление медицины
- «Китч, пещеры и любовь»: Дмитрий Ревякин объяснил, чем опасны киносказки и отказ от книг