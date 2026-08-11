После землетрясения в Колумбии за медпомощью обратились 883 человека
Как минимум 883 человека обратились за медицинской помощью после землетрясения в Колумбии. Об этом сообщает радиостанция BluRadio со ссылкой на секретаря по вопросам здравоохранения города Кали Хермана Эскобара.
Из-за повреждения инфраструктуры были закрыты три медицинских учреждения, большинство пациентов перевели в другие места. По словам Эскобара, здравоохранение работает на пределе возможностей.
Ранее в Колумбии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4, пишет Ura.ru. В результате погибли по меньшей мере 132 человека.
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